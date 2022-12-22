Türk Eğitim-Sen "Öğretmenlik Meslek Kanunu Çalıştayı" düzenliyor

Türk Eğitim-Sen, 20-23 Ocak 2023 tarihleri arasında Öğretmenlik Meslek Kanunu Çalıştayı düzenliyor. Öğretmen, okul idarecisi, özel kurum temsilcisi ve akademisyen gibi farklı mesleklerden yaklaşık 200 katılımcı Ankara'daki çalıştayda bir araya gelecek. Komisyonlarda öğretmen yetiştirme, öğretmenin seçilmesi, atanması ve yer değiştirmesi, öğretmenin hizmet içi eğitimi ve gelişimi, okul yöneticisinin seçimi ve atanması, öğretmenin görevde yükselme ve eğitim yöneticiliğine geçişi, öğretmenin mali ve sosyal hakları gibi başlıklar mercek altına alınacak. Konuyla ilgili öneriler oluşturularak, Milli Eğitim Bakanlığı, kanun koyucular ve siyasi parti temsilcileri ile paylaşılacak.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bir mesleğin mensuplarının hangi kaynaklardan nasıl yetiştirileceğinin hukuki metinler ile belirlenmesi gerektiği vurgulanarak, “Türk Eğitim Sen çözüm eksenli sendikacılık ilkesi doğrultusunda öğretmenliğin bir kariyer mesleği olması gerektiğini ve bu doğrultuda tecrübe, çalışkanlık, eğitim, başarı gibi göstergelerle Türk milletinin geleceği olan öğrencilere verilen emeğin teşvik edilerek öğretmenlerin hem mesleki hem de manevi olarak taltif edilmesini her platformda dile getirmiştir. Nihayet bu talepler ve kamuoyunun oluşması sonucunda gerçekleşen çalışmalar neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın '2023 Eğitim Vizyonu' belgesinde 'Öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecektir' şeklinde açıklanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili resmi muhatabımız tarafından bir adım atılacağı muştusu verilmiştir” denildi.

Açıklamada kanunun çıkıyor olması ile gelecekte bu kanunun eksikliklerinin tamamlanacağı konusunda umut verdiği belirtilerek, yasaların güncel duruma, ihtiyaçlara ve taleplere dayalı olarak güncellenmesi gerektiği vurgulandı. Çalıştayın sadece yıkıcı bir eleştiri yapmak yerine nasıl daha iyi, daha kapsayıcı bir kanun haline getirebilir kaygısı ile sürecin bütün taraflarını bir araya getirmeyi hedeflediği kaydedilen açıklama şöyle devam etti:

"Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek öğretmen, okul idarecisi, özel kurum temsilcisi, akademisyenler, bürokratlar, bakanlık müfettişleri gibi yaklaşık 200 katılımcı tarafından öğretmenlik mesleği komisyonlarda görüşülerek, öğretmen yetiştirmeden emeklilik özlük haklarına kadar nelere ihtiyaç olduğu, öğretmenlerin maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel şiddete karşı ne tür önlemlere ihtiyaç olduğu, bunların bir hukuki metinle nasıl güvence altına alınabileceğine ilişkin öneriler oluşturularak, Milli Eğitim Bakanlığı, kanun koyucular ve siyasi parti temsilcileri ile paylaşılacaktır. 20-23 Ocak 2023 tarihinde Ankara'da düzenleyeceğimiz öğretmen yetiştirme, öğretmenin seçilmesi, atanması ve yer değiştirmesi, öğretmenin hizmet içi eğitimi ve gelişimi, okul yöneticisinin seçimi ve atanması, öğretmenin görevde yükselme ve eğitim yöneticiliğine geçişi, öğretmenin mali ve sosyal hakları, öğretmenin denetimi ile verilecek ödül ve cezalar, öğretmene şiddet ve mobbing, öğretmenin emekliliği gibi başlıkların masaya yatırılacağı Öğretmenlik Meslek Kanunu Çalıştayı'nın Türkiye'nin en etkili sendikası Türk Eğitim Sen'in öncülüğünde sorunların nasıl ortalama akıl yerine ortak akıl ile çözüleceğinin bir göstergesi olarak Türk eğitim tarihinde yerini alacağına inanıyor ve hayırlı olmasını diliyoruz.”