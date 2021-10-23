Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği'den 3. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi

Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi düzenleyecek.

Dünyanın içinde bulunduğu Covid-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirilen 3. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresinin açılış programı Türk Eğitim-Sen'in resmi youtube kanalından, facebook ve twitter sayfasından canlı olarak yayınlandı. Kongreye, Türk Eğitim-Sen ve UAESEB Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yöneticileri, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği'ne üye kuruluşların genel başkan ve genel başkan yardımcıları ile Türkiye'den ve Türk dünyasından saygın bilim insanları katılacak. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'ın açılış konuşması yaptığı kongrede, Kongre Başkanı Prof. Dr. Seyhan Fırat, Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Asilbek Toktogulov, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı Genel Başkan Yardımcısı Mirza Caferzade, Romanya Türk Tatar Öğretmenler Derneği Başkan V. Vildan Bormambet, Makedonya Ufuk Derneği Başkanı Dr. Elvin Hasan, Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Erol Kala ve Irak Türkmen Eğitimciler Öğretmen Örgütü Başkan V. Talip Bayraktar birer konuşma yaptı.

Oturumlar bilim insanlarının ismi ile düzenlenecek

Kongrenin açılış oturumu ise “Yunus Emre Açılış Oturumu” olarak gerçekleştirildi. Bu oturumda “Elektrikli Araçlar: Batarya Teknolojileri” paneli düzenlendi. Panel, Oturum Başkanı Prof. Dr. İsmail Şahin ve çağrılı konuşmacı Prof. Dr. Serdar Altın tarafından verildi. Daha sonra “İklim Değişikliği, Doğa ve Su” konulu bir panel düzenlendi. Bu panelin Oturum Başkanı Prof. Dr. Haluk Koralay iken, Prof. Dr. Ali Demirsoy ile Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu davetli konuşmacı olarak katıldı. Toplantının ikinci günü ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adının verildiği oturumla başlayacak. Kongrede ayrıca her bir oturuma Türk bilim hayatına katkı sunan çok değerli bilim insanlarının da isimleri verildi. Kongrede; Aziz Sancar, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Prof. Dr. Cahit Arf, Mennan Aksoy, Mimar Sinan, Fergani ve Piri Reis Oturumları yapılacak. Kongre salonlarına ise UNESCO'nun, 2021 yılını Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran'ı anma yılı ilan etmesi nedeniyle Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli isimleri verildi. Kongrede ayrıca, 23 Ekim tarihinde "Akıllı Şehirlerin Akıllı Yapıları" konulu bir panel gerçekleştirilecek. Bu panelin Oturum Başkanı Prof. Dr. Recep Birgül, davetli konuşmacısı ise Prof. Dr. F. Necati Çatbaş olacak. Kongre, 24 Ekim tarihinde Piri Reis Kapanış Oturumunda sonuç bildirgesinin okunmasıyla son bulacak.

“Akademik camiadaki teveccüh üzerine devamını yapma kararı aldık”

Toplam 13 ülkeden 300'e yakın bilim insanı 91 makaleyle katıldığı kongrede konuşan Genel Başkan Geylan, “Malumunuz olduğu üzere, UAESEB ve Türk Eğitim Sen olarak altı yıldır uluslararası kongreler düzenliyoruz. Türk bilim hayatına ve Türk Dünyası arasındaki kültürel işbirliğine katkılar sunmasını ümit ettiğimiz kongrelerimizi, bir sene sosyal bilimler bir sene fen bilimleri olmak üzere periyodik olarak her yıl gerçekleştiriyoruz. Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği tarafından, Türk Dünyası'nın birliğine; bilimsel ve kültürel boyutta katkı sunmak, Türkiye ve Türk Dünyası'ndan seçkin bilim insanlarını bir araya getirerek tanışma, kaynaşma ve ortak projeler geliştirme imkanı oluşturma gayesi ile 2016 yılında başlattığımız bilimsel kongrelerimizi; 2016 yılında Türk Dünyası'nın manevi mimarı “Hoca Ahmet Yesevi Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi'ni tertip ederek başlattık. Bu ilk kongreye Türk Dünyasının dört bir yanından yüzlerce bildirinin gelmesi ve akademik camiadaki teveccüh üzerine devamını yapma kararı aldık” dedi.