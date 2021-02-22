Türk Eğitim-Sen, Yılın Türk Dünyası Etkinliği Ödülü'ne layık görüldü

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığının bu yıl yedincisini düzenlediği Türk Dünyası Ödülleri Töreni'nde, “Yılın Türk Dünyası Etkinliği Ödülü”, Türk Eğitim-Sen ile Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliğinin (UAESEB) düzenlediği “Üçüncü Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi”ne verildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı tarafından ödülü taktim edilen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ödülü vicdanı hür, irfanı hür, fikri hür nesiller yetiştirmeye ant içmiş Türk öğretmenlerine ithaf ediyorum. Geleneksel olarak düzenlediğimiz kongrelerimizin bilim hayatına önemli katkılar sunacağına, Türkiye ile Türk dünyası arasında fikri ve duygusal işbirliklerini artıracağına inancımız tamdır. Bu güzel organizasyonda emeği geçen İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç'a teşekkür ediyorum. Ayrıca kıymetli Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ın şahsında Türk gençliğinin yetişmesi ve daha güçlü Türkiye emelinde emin adımlarla yürümesi için gayret gösteren bütün genç kardeşlerimi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.”

Türk bilim hayatına, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki kültürel işbirliğine katkılar sunması amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen Kongreye; Arnavutluk, Azerbaycan, Kazakistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Rusya, Türkiye, İran, Almanya, ABD, Hindistan, Kırgızistan dahil 13 ülkeden 422 bildiri özeti gönderilmiş, bunların 318'i kabul edilerek kongrede yer almıştı.