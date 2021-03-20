Türk Eğitim-Sen'den “2023'e Doğru Türkiye'de Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Çalıştayı”

Türk Eğitim-Sen'in 2. Maarif Kongresi kapsamında 19-21 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlediği “2023'e Doğru Türkiye'de Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Çalıştayı” başladı.

Türkiye'de din eğitimi ve değerler eğitimi başlıkları altında komisyonların çalışma yürüteceği çalıştaya; Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Kocakaplan ve çalıştay komisyonlarında görevli olan çok sayıda akademisyen online olarak katıldı. Türk Eğitim-Sen'in youtube kanalı ve facebook sayfasından canlı olarak yayınlanan Çalıştay'ın açılış konuşmasını Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan yaptı.

İkinci Maarif Kongresi hakkında bilgi veren Geylan, “1. Maarif Kongresi Ankara'da 15 Temmuz 1921 tarihinde toplandı. Kahraman ordumuz cephede varlık-yokluk mücadelesi verirken, ölümsüz lider Mustafa Kemal Atatürk, 200 öğretmen ile okul yöneticisini Ankara'da bir araya getirerek Maarif Kongresi'ni gerçekleştirdi. Yani bir yandan cephede silahlı kuvvetlerimiz kurtuluş mücadelesi verirken, diğer yandan eş zamanlı olarak Ankara'da irfan ordusu devletimizin kurtuluşa giden yolun taşlarını döşüyordu. 2. Maarif Kongresi, devletimizin 100. Yılında yani 2023'e giden süreçte daha güçlü, daha kutlu Türkiye'nin kaldırım taşlarını döşeyecektir. Bu minvalde çalışmalarımıza emek veren bütün bilim insanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Eğitim-Sen olarak değerler eğitimi konusunda başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere devletin ilgili kurumlarının kaygılı olmasını takdir ettiklerini ve buna destek verdiklerini söyleyen Geylan"Değerler eğitimi okullarımızda çocuklarımıza devletin öğretmenleri tarafından vermelidir. Kamusal alanın belli mensubiyetler üzerinden tanzim edilmesi durumunda ülkemizin nerelere sürüklendiğini çok acı bir şekilde 15 Temmuz gecesinde gördük. Artık bu ülkenin yeni 15 Temmuz'lar yaşamaya lüksü yoktur” şeklinde konuştu.