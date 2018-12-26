Türk Eğitim-Sen'den öğretmenlerin öğle arası nöbetlerine ilişkin açıklama

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün bugün itibariyle taşra teşkilatına bir genelge yayınladığını belirterek, "Buna göre, MEB tarafından, öğle arası nöbetlerinde öğretmenlerin temel insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ara verileceği, bu aralar nedeniyle nöbet görevinin fiilen ve tam olarak yerine getirilmemiş sayılamayacağını ve dolayısıyla nöbet için öngörülen ücretin tam olarak ödeneceği bildirilmiştir" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir genelge yayınladığını bildirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Türk Eğitim-Sen olarak, öğretmenlerimizin temel insani ihtiyaçlarını giderebilmelerine dahi engel teşkil eden öğle arası nöbetleri hususunda bir düzenleme yapılması talebini uzunca süredir gündeme taşıyorduk. Talebimize olumlu karşılık bulunamaması üzerine öğle arası nöbetlerin tutulmayacağına dair eylem kararı almıştık. Ancak son zamanlarda bazı illerde eylemimize iştirak eden üyelerimize soruşturma açılması ve hatta nöbet ücretlerinin kesilmesi üzerine Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduk. Nihayetinde Sayın Bakan'ın talimatıyla MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bugün itibariyle taşra teşkilatına bir genelge yayınlayarak duruma müdahil oldu" ifadelerini kullandı.

Geylan, şunları kaydetti:

"Buna göre MEB tarafından, öğle arası nöbetlerinde öğretmenlerin temel insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ara verileceği, bu aralar nedeniyle nöbet görevinin fiilen ve tam olarak yerine getirilmemiş sayılamayacağını ve dolayısıyla nöbet için öngörülen ücretin tam olarak ödeneceği bildirilmiştir. Öğle arası nöbet tutmadığından dolayı ücreti kesilen çalışanların kaybının tekrar iade edilmesi gerekmektedir. Bu yazıya rağmen farklı bir işlem yapan idareciler suç işleyecek ve gerekli işlemler yapılacaktır. Bu vesileyle konuya hassasiyetle yaklaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Bakanlık bürokratlarına teşekkür ederiz.”