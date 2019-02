Türk Eğitim-Sen'in Iraklı Türkmen eğitimciler için düzenlediği kursun sertifika töreni yapıldı

Türk Eğitim-Sen'in Iraklı Türkmen eğitimciler için 4-11 Şubat tarihleri arasında düzenlediği 'Eğitim ve Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar' konulu kursun sertifika töreni Türk Eğitim-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

Türk Eğitim-Sen'in Iraklı Türkmen eğitimciler için 4-11 Şubat tarihleri arasında düzenlediği 'Eğitim ve Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar' konulu kursun sertifika töreni Türk Eğitim-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan törende yaptığı konuşmada, Türk Eğitim-Sen'in milli bir kuruluş olduğuna dikkat çekerek, ''Bu noktada üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Bizler Kerkük'ü görmeden, Kerkük'e sevdalanan bir geleneğin temsilcisiyiz. Bu noktada Irak Türkmenlerinin davasını Türk Eğitim-Sen'in de davası olarak görüyoruz. Öte yandan Irak Türkmen Eğitimciler Öğretmen Örgütü, Uluslararası Avrasya Eğitimciler Sendikası'nın değerli bir üyesidir. Her yıl UAESEB olarak bir araya geliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da umuyoruz ki, Kerkük'te bir toplantımızı yapacağız. Unutulmamalıdır ki Türkmen eğitimciler, Irak'taki Türkmen varlığının teminatıdır. Bu minvalde dün ve bugün olduğu gibi yarın da sizlerin yanında olacağız'' ifadelerini kullandı.

''Yaşadığımız güçlükleri birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmayla aşabiliriz''

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de, ''Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Türk Eğitim-Sen'e teşekkür ediyorum. Milli olmak sözle olmuyor, nerede ihtiyaç varsa oraya el uzatmakla oluyor. Türkiye Kamu-Sen olarak bu yönümüzle her zaman soydaşlarımızın yanındayız. Hem milli hassasiyetlerimizi gözetiyoruz, hem de çalışanlarımızın sesi olmaya devam ediyoruz. Sizler soydaşlarımızın yaşadığı her sıkıntıyı yüreğimizde hissederiz. Doğu Türkistan'da yaşanan mezalime sessiz kalamayız. Sizler ve soydaşlarımız asla yalnız değildir. Konfederasyon olarak sesiniz ve soluğunuz olmaya devam edeceğiz. Eğitim alanında yapılan bu çalışmaları sıklıkla yapıyoruz. Diğer iş kollarında da bu yardımlaşmayı yayabiliriz. Türkiye Kamu-Sen bu konularda her zaman seferber olamaya hazırdır. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Yaşadığımız güçlükleri birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmayla aşabiliriz. Kerkük'e de gelmeyi çok isteriz. Bizler kendi milletimizin değerlerini yaşatamazsak, soydaşlarımıza el uzatamazsak yüreğimiz yanar. Mavi gök bayrağa zarar gelirse, biz de bunu yüreğimizde hissederiz. Konfederasyon olarak 11 iş koluyla yerli ve milli bir sivil toplum örgütüyüz. Sizlere her türlü desteğe hazırız'' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sertifika töreni yapıldı. Kurs, kursiyerlere sertifika takdimi ile tamamlandı. Sertifika törenine Geylan ve Kahveci'nin yanı sıra Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, Irak Türkmen Eğitimciler Öğretmen Örgütü Başkan Yardımcısı Ali Gülboy, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları, Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile kursiyerler katıldı.