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Türk ekiplerin Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılayı, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı’nda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılayı, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.


Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalara, Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), UMKE ve Türk Kızılayı ekipleri de destek verdi.

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