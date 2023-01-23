Türk enerji filosuna “Mukavemet” geldi

Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosunun son üyesi olan Mukavemet, şubat ayında ilk görevine çıkacak.

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazın karaya çıkartmak için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Karada Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi yükselirken, deniz de Sakarya Gaz Sahasında, denizin 2 bin 200 metre altındaki enerji üssünde sona geliniyor.

Geçen yıl tamamlanan ve Sakarya Gaz Sahasından Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisine gazı taşıyacak boruların yanında devasa ekipmanlar da bir bir Karadeniz'in derinliklerinde görev yerini alıyor.

Bu operasyonlarda yaklaşık 10 bin kişi görev alırken deniz de 50'in üzerinde gemi mesai harcıyor.

Enerji filosunun son transferi: Mukavemet

Dünyada sadece 5 ülkede bulunan bu enerji filosu her geçen gün gücüne güç katıyor. Bunlardan sonuncusu da Mukavemet. İsmini Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan alan gemi, Filyos Limanı'nda demirlemiş halde. Su altı inşaat gemisi olarak geçen Mukavemet, daha çok su altına devam eden operasyonlara destek verecek.

Yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki gemide 2'den fazla su altı robotu aynı anda çalıştırılabiliyor.

“Adeta cerrah hassasiyeti”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazını vatandaşla buluşturmak için gece gündüz çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Karadeniz derinliklerinden nakış nakış enerji üssü inşa ettiklerini vurgulayan Dönmez, “Bunlar içinde özel nitelikli, özel gemilere ihtiyacımız var. Mukavemet adını verdiğimiz bu gemi deniz tabanındaki işlemleri yapmak üzere filomuza katılmış durumda. Bu gemimiz de çok kısa içinde yerli gazımızı milletimizle buluşturmak için çalışan enerji filomuza katılacak” dedi.

Geminin teknik özelliklerine de değinen Dönmez, “Bu gemimizde ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte vinçler var. Birisi 150 diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor şu an. 2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları biz gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz. Adeta bir cerrah hassasiyetinde bu operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldiler” diye konuştu.

“Yemin ettik”

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin de Karadeniz'de ve Filyos'ta Türk enerji tarihinin en önemli sayfalarının yazıldığını vurguladı.

Böylesine önemli bir olaya şahitlik ettikleri ve içinde bulundukları için çok şanslı olduklarını aktaran Bilgin, “Evet işimiz zor. Büyük bir kısmını geride bıraktık. Artık son haftalardayız. Ekiplerimiz sahada gece gündüz adeta destan yazıyor. Sözümüz var, yemin ettik. Bu işi ya başaracağız ya başaracağız” ifadeleri kullandı.