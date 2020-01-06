İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu" bildirileri e-kitap olarak yayımlandı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Iğdır Üniversitesi işbirliğiyle 16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Iğdır’da düzenlenen “I.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Iğdır Üniversitesi işbirliğiyle 16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Iğdır'da düzenlenen “I. Uluslararası 20'inci Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu”nda sunulan bildiriler e-kitap olarak yayımlandı.


20'inci yüzyıl dönemecinde Türk-Ermeni ilişkilerinin gidişatını şekillendiren iç ve dış gelişmeler, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde başlatılan isyanlar, Osmanlı yönetiminin siyasal karışıklığı gidermek amacıyla aldığı önlemler ve tehcir kanununun hayata geçirilişi gibi konularda 89 bildiriye yer verilen e-kitapta, bölgede yaşanan gelişmelerin romanlara ve halk edebiyatına yansımalarına dair güncel çalışmalar da bulunuyor. Önümüzdeki günlerde basılı olarak da okuyucuya sunulacak olan e-kitaba Türk Tarih Kurumumun ve Iğdır Üniversitesinin genel ağ sayfalarından erişilebiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.