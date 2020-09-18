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Türk fırkateyninde Seyit Onbaşı detayı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gediz fırkateyninin su üstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül’de Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gediz fırkateyninin su üstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül'de Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiğini duyurdu. Atışın yapıldığı silahın üzerindeki Seyit Onbaşı resmi ise dikkat çekti.


Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gediz fırkateyninin harekata hazırlık faaliyetleri kapsamında su üstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül tarihinde Doğu Akdeniz'de başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan eğitim fotoğraflarında ise, atışın gerçekleştiği silahın üzerindeki Seyit Onbaşı resmi dikkat çekti.


Seyit Onbaşı olarak bilinen Seyit Ali Çabuk, 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirmiş ve Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen İngiliz zırhlısı Ocean'a ağır hasar vermişti.

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