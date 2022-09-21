Türk İnterpol'ü 84 suçlunun Türkiye'ye iade edilmesini sağladı

Türk Polis Teşkilatı'nın yurt içinde mafya tipi suç örgütleri ile yaptığı etkin mücadele, uluslararası alanda da hız kesmeden devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca oluşturulan özel ekip, aralarında Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in de yer aldığı 7 suç örgütü firarisinin bulundukları ülkelerde yakalanmasını sağlarken, bu yıl içerisinde 84 suçlunun da Türkiye'ye iade edilmesini sağladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, yurt dışına firar eden suç örgütü liderleri ve suçlulara yönelik başarılı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Aralarında dolandırıcılık, tehdit, yağma ve mafya tipi suç örgütlenmesi liderlerinin olduğu birçok suçlu kaçtıkları ülkelerde oluşturulan bu özel ekip sayesinde yakalanırken, birçok suçlu da Türkiye'ye iade edildi.

Emniyet İnterpol Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, firari şahısların yurt dışındaki hareketlerini izleyerek yerlerini tespit ediyor. Daha sonra ilgili ülkelerin İnterpol birimleriyle yoğun temas ve etkili iş birliğiyle bu suçluların yakalanması sağlanıyor. Bu şekilde aralarında Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 7 suç örgütü firarisinin bulunduğu ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iade süreci başlatıldı. Ayrıca bu yıl içerisinde 84 suçlu yargılanmak üzere Türkiye'ye iade edildi.

Yurt dışında yakalanan 7 kişinin iadesi bekleniyor

Türk İnterpol'ü tarafından yurt dışında yakalanması sağlanan ve yargılanmak üzere iadesi beklenen suç örgütü liderleri arasında kripto para uygulaması Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, silahlı saldırı eylemlerinden aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, Göl çetesi lideri Volkan Reçber, birçok yaralama, tehdit, yağma, işyerine zarar verme, cinayet suçlarından aranan Binali Camgöz, Şirinler suç örgütünün lideri “Meks” lakaplı Mehmet Sabri Şirin ile yağma ve cinayet gibi birçok olayın faili olarak aranan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ile yardımcısı Lider Camgöz bulunuyor.

Thodex kurucusu Özer'in iade süreci devam ediyor

20 Nisan 2021 tarihinde Arnavutluk'a kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkartılan kripto para uygulaması Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk'un Flora şehrinde yakalandı. Türk İnterpol'ü ile Arnavutluk Polis Teşkilatı'nın etkin iş birliği sonucu yakalanan Faruk Fatih Özer şu anda Arnavutluk'ta tutuklu bulunuyor ve iade süreci devam ediyor.

Suç örgütü lideri İtalya'da yakalandı

Türk İnterpol'ünün çalışmaları sonucunda Gürcistan İnterpol'ü tarafından yakalanıp, ardından Gürcistan'da adli kontrol ile serbest bırakılan Barış Boyun, 3 Ağustos 2022 tarihinde İtalya'nın Rimini şehrinde giriş yaptığı otelde yakalandı. İstanbul'da birçok silahlı saldırı, mala zarar verme ve yağma eylemlerini gerçekleştiren Barış Boyun, Gürcistan'da serbest bırakılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde hakkında kırmızı bülten çıkartılarak, yakalandığı İtalya'da tutuklandı. Barış Boyun'un iadesi için temaslar sürüyor.

Göl çetesi lideri Volkan Reçber Karadağ'da tutuklu bulunuyor

İstanbul'da diğer suç örgütleri ile silahlı çatışmalara giren ve olaylarda kullandıkları taşıtların bulunmaması için göle atması nedeniyle kamuoyunda "Göl çetesi" olarak bilinen suç örgütünün lideri Volkan Reçber, 30 Temmuz 2022 tarihinde Türk İnterpol'ünün yoğun çalışmaları neticesinde Karadağ Podgoritsa Havalimanı'nda yakalandı. Romanya'da yasa dışı silah bulundurma suçu ile ilgili olarak 2021 Ocak ayında yargılandığı davada Volkan Reçber'in adli kontrol kararı ile serbest bırakılması üzerine Türk İnterpol'ü, elde ettiği istihbarat neticesinde Reçber'in Karadağ'da yakalanmasını sağladı. Türkiye'ye iadesi için Karadağ'da tutuklu bulunan Reçber'in iade süreci devam ediyor.

Kırmızı bülten çıkarılıp yakalatılması sağlandı

İzmir'de birçok yaralama, tehdit, yağma, işyerine zarar verme, cinayet suçlarından aranan ve “Deniz” ismiyle de bilinen Binali Camgöz, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığının çalışmaları sonucunda Karadağ'da yakalandı. Yasa dışı yollarla kaçtığı Gürcistan'da sahte kimlik çıkartan ve bu kimlikle Balkan ülkelerine geçtiği belirlenen Camgöz için Türk İnterpol'ü kırmızı bülten çıkartarak, 6 Temmuz 2022 tarihinde yakalanmasını sağladı. Camgöz, Türkiye'ye iadesi tamamlanana kadar Karadağ'da tutuklu bulunuyor.

Şirinler suç örgütü lideri Hollanda'da tutuklatıldı

Silahlı yağma, cinayet, yaralama olaylarına karışan Şirinler suç örgütünün lideri "Meks" lakaplı Mehmet Sabri Şirin, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında çıkartılan kırmızı bültenin ardından Hollanda'nın Limburg bölgesinde yakalandı. Şu an Hollanda'da da tutuklu bulunan Şirin'in iade süreci devam ediyor.

Suç örgütü lideri ile yardımcısı Arjantin tarafından iade edilecek

İzmir'de birçok silahlı saldırı, mala zarar verme, yağma, cinayet eylemlerini gerçekleştiren ve suç örgütünün lideri olarak aranan Serkan Kurtuluş, Türk İnterpol'ünün girişimleri neticesinde 11 Haziran 2020 tarihinde Arjantin'de örgütteki sağ kolu Lider Camgöz ile birlikte sahte kimliklerle yakalandı. Arjantin'de tutuklu bulunan şahısların Türkiye'ye iade süreci devam ediyor.