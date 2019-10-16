Türk iş dünyasının Afrika açılımı devam ediyor

Başakkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı Ramazan Başak, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Moustapha Mbacke ile bir araya geldi.

Son dönemde yeni açılan dış temsilciliklere paralel olarak iş dünyasının Afrika'ya ilgisi de artıyor. Türkiye ile Senegal arasında kurulan dostluk ve ekonomi köprüleri daha da sağlamlaşıyor. Türkiye'de turizm, sağlık, inşaat, telekomünikasyon ve daha birçok alanda faaliyet gösteren, binlerce çalışanıyla ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan Başakkent Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Başak, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Moustapha Mbacke ile bir araya geldi. İki ülkenin güçlü ekonomik ve kültürel ilişkilerinin bulunduğunu ifade eden Başak, Türkiye'nin Afrika açılım politikası ile ticari ilişkilerin her geçen gün geliştiğini söyledi.

Başakkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Başak, Moustapha Mbacke'nin daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Senegal'e gidecek. Ziyarette Türk iş adamlarına kapısını açan Müslüman ve dost ülke Senegal'in ihtiyaçları doğrultusunda pazar araştırması yapılarak, ticaret, yatırım ve işbirliği olanakları değerlendirilecek.