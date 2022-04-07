Türk-İş Genel Başkanı Atalay: “Geçmişte 40 sene bu ülkeye dışarıdan çöp geliyordu”

Kısa özü çöp geliyordu 40 sene. Dünyanın belirli ülkeleri, gelişmiş ülkeleri bunları yolluyordu” dedi.

Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş'in organizasyonunda Ankara'da bir otelde düzenlenen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı sokak atık toplayıcıları iftarına katılım gösterdi. Ramazan ayının 6'ncı gününde gerçekleşen programda Bakan Kurum ve Atalay, orucunu atık toplayıcılarla beraber açtı. Burada bir konuşma yapan Türk-İş Genel Başkanı Atalay, geçmişte Türkiye'ye 40 sene boyunca dışarıdan atık geldiğini hatırlattı.

“Çöp geliyordu 40 sene”

Sokak atık toplayıcılarının sattıkları malzemelerin önceden 30,40 kuruşa satıldığını, şimdi bunun 4-5 misline çıktığını vurgulayan Atalay, "Öyle güzel bir noktadayız ki geçmişte 40 sene bu ülkeye dışarıdan atık geliyordu. Kısa özü çöp geliyordu 40 sene. Dünyanın belirli ülkeleri, gelişmiş ülkeleri bunları yolluyordu. Şu anda 2020 senesinde bir yasa çıkardı Bakan, buna bir kota geldi. Daha önemlisi siz bu sattıklarınızı 30,40 kuruşa satıyordunuz. Şimdi bunu 4-5 misline satıyoruz. Bunu anlatmanın bir anlamı yok” diye konuştu.

“Türk-İş'in tek Ramazan ayında yaptığı resmi iftar sizlerle beraber bu akşamki yaptığımız iftar”

Teslim ettikleri bazı kişilerin sıkıntıları olduğunu bildiklerini, onları çözmeye gayret gösterdiklerini belirten Ergün Atalay, “Ben şunu biliyorum; Türk-İş'in tek Ramazan ayında yaptığı resmi iftar sizlerle beraber bu akşamki yaptığımız iftar. Başka iftarımız yok. Onun için biz sendikacılar, STK başkanları kendi teslim ettiğimiz arkadaşlarımızın problemleri, sıkıntıları var mı var. Onları çözebildiğimizi dönem içerisinde çözmeyle ilgili gayret sarf ediyoruz. Bir bölümünü çözdük kalanı da önümüzdeki dönem de inşallah çözeriz” ifadelerini kullandı.

İftar programına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Kahraman ile sokak atık toplayıcıları katıldı.