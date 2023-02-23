Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Hatay'da temaslarda bulundu

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ile deprem bölgesinde bir araya gelen Genel Başkan Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Bölge ve İl Temsilcilerinin koordinasyonunda oluşturulan TÜRK-İŞ Kriz Masası çalışmalarını takip etti. Heyet sonrasında Hatay iline hareket ederek temaslarda bulundu. Burada maden işçileri ile bir araya gelen Genel Başkan Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Afetin büyüklüğüne vurgu yapan Atalay, “Belki dünyada eşi benzeri görülmemiş bir afet yaşadık hep beraber. Bugün on altıncı yahut on yedi günü geride bıraktık. Artık günleri de şaşırdık. Evvela şehitlerimiz var, Allah mekanlarını cennet yapsın. Yaralı olan vatandaşlarımız var, Allah şifalar versin. Depremin ilk gününden itibaren buradaydık. Depremin olduğu ilk andan itibaren TÜRK-İŞ'te bir kriz masası kurduk. Hemen bölgeye TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar başkanlığında bir heyeti yolladık pazartesi günü. Aynı gün Saat 15:00'de Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütleri ile TÜRK-İŞ'te bir toplantı yaptık. İşçi, işveren, memur sendikaları ve odalar hep beraber bir araya geldik. Sonra onlarla beraber büyük bir kriz masası daha kurduk, acil ihtiyaç malzemelerini belirledik ve hemen bölgeye geldik. Bütün bölgeyi dolaştık. Tüm sivil toplum kuruluşları olarak üzerimize düşen ne varsa milletimizle beraber bu asrın felaketin üstesinden geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizim bu bölgede 150 bin üyemiz var. 302 arkadaşımızı kaybettik"

Madencilerin sahadaki çalışmalarının önemli olduğunu ifade eden Başkan Atalay, "Birde sahada olan bu süreçte gecesini gündüzünü ayırt etmeden çalışan ekiplerimiz var. Madenci arkadaşlarımız bölgeye Tunçbilekten, Zonguldak'tan, Soma'dan geldiler. Şu an burada Zonguldak'tan gelen madenciler ile beraberiz. Az evvel de Tunçbilek'ten gelen madencilerimiz ile görüştüm. Burada herkes elinden geleni noksansız yaptı. Şimdi bundan üç gün evvelsine kadar canlı yurttaşımız çıkar mı diye arkadaşlarımız gayret sarf etti. Ne yaptıklarını ne ettiklerini tüm Türkiye gördü. Herkes elinden geleni yapıyor. Sendikalarımız elinden geleni yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Bizim bu bölgede 150 bin üyemiz var. 302 arkadaşımızı kaybettik. Şu ana kadar 42 bine yakın deprem şehidimiz var. Biz bu ülkenin bir parçasıyız, hepimizin ayrı görevi var. Zonguldak Türkiye Taş Kömüründen, Tunçbilek'ten, Soma'dan gelen madencilerimiz burada bir çok hayat kurtardı. Hepsi büyük bir gayret sarf etti. Arkadaşlarımız kimsenin giremeyeceği yerlere girdi. Burada hayat kurtarmak için gece gündüz üstün gayret sarf eden herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Herkese dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Depremzedelerimiz Türkiye'nin her yerine dağılmak zorunda kaldı"

Sendikaların depremzedeler için ev sahipliği görevini de yaptığını söyleyen Atalay, "Depremzedelerimiz Türkiye'nin her yerine dağılmak zorunda kaldı. Şehirlerimiz, afetzedelerimize ev sahipliği yapıyor. Şu anda 4-5 bine yakın depremzedemiz sendikalarımızın otel ve misafirhanelerinde kalıyor. Mersin'de var, Alanya'da var. İzmir'de var, İstanbul'da var. Ankara'da var. Biz de sendikalar olarak arkadaşlarımız üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Bu süreçte tekrardan bizde bu bölgede bulunan arkadaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Tüm Türkiye onların kahramanlıklarını gördü. Herkes burada şahit oldu. Diğer madenci ekibimiz döndü. Şimdi burada bu ekibimiz kaldı. Evvela bu arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum, onlara dua ediyorum. Onların başkanı olmaktan gururlu ve mutlu olduğumu ifade ediyorum. Ben sizin huzurunuzda bu bütün kurtarma ekiplerimize, emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bütün bölgeyi dolaştık, dolaşmaya devam edeceğiz. Pazar günü Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgesine gideceğiz. Umarım en kısa zamanda yaralarımızı dayanışma halinde saracağız" diye konuştu.

Açıklamaların ardından heyet, Hatay ili AFAD Koordinasyon Merkezinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgede yapılan ve yürütülen çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunuldu. Heyet Bakan Hulusi Akar'a, taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.