Türk-İş Kadın Heyeti deprem bölgesinde

Türk-İş Kadın Heyeti, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde bu yıl deprem bölgesinde afetzedeleri ziyaret etti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde her yıl kitlesel ve kadın üyelerinin katılımı ile etkinlikler düzenleyen Türk-İş, bu yıl afetzede kadınlara yönelik hazırlanan yardım paketlerini deprem bölgesine ulaştırdı.

Deprem felaketinin ardından Kriz Masası çalışmaları doğrultusunda deprem bölgesine çeşitli ihtiyaç maddelerinden oluşan yardımlar gönderen Türk-İş, destek ve dayanışma çalışmaları çerçevesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde afetzede kadınları ziyaret etti.

Türk-İş'e bağlı sendikalarda yönetici düzeyindeki kadın sendikacılardan oluşan Türk-İş Kadın Heyeti; Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş, Elbistan, Afşin, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'teki depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Kriz Masası çalışmaları doğrultusunda afet bölgesindeki kadınlar için hazırlanan yardım paketleri, Türk-İş Kadın Komitesi koordinasyonunda AFAD ve valilikler aracılığı ile depremzedelere ulaştırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde incelemelerde bulundu.

Türk-İş Kadın Heyeti'nin deprem bölgesindeki 8 Mart etkinliklerini takip eden Genel Başkan Atalay ile Bakan Bilgin, İskenderun Garı'nda misafir edilen depremzede kadınlarla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelerek, afetzedelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Başkan Atalay burada yaptığı açıklamada, uzun yıllardır her 8 Mart'ta Türk-İş Kadın Hatıra Ormanı oluşturduklarını ancak bu yıl deprem nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini söyledi. Depremin etkilediği 11 ildeki kadınları ziyaret ettiklerini aktaran Atalay, "Bir katkı sağlar mıyız, bir talepleri olur mu? Bakan Bey'le geldik onları dinliyoruz" dedi.

İlçede konteyner kent kurulacak alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Bilgin ve Başkan Atalay, Afet Koordinasyon Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi.