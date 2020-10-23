Türk-İş'den Destici'ye hayırlı olsun ziyareti

Türk-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ve Deri İş Sendikası Genel Başkanı Musa Servi, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 18 Ekim'de gerçekleştirilen 11'inci Olağan Kongresi'nde güven tazeleyen Genel Başkan Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti.

BBP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette konuşan Türk-İş Sendikası Genel Başkanı Atalay, Destici'nin işçinin ve emekçinin her zaman yanında olduğunu dile getirerek, teşekkürlerini iletti. Partisinin Olağan Kongresi'nde güven tazeleyen Destici'yi tebrik eden Atalay, “Mutlu olduk. Sendika olarak Sayın Destici'nin desteğini hep hissettik. 1 Mayıs İşçi Bayramı zamanında, işçinin hakları söz konusu olduğunda Sayın Mustafa Destici'nin varlığını hissediyoruz” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Destici ise, partinin kendisine gösterdiği güvenden gurur duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

“STK'lar bir ülkenin gelişimi konusunda önem arz etmektedir. Bu sebeple partimiz olarak desteği borç biliyoruz. BBP her zaman çizgisinde yürür. Bizim misyonumuz devletimizin milletimizle gönül bağını sıkı tutabilmesini sağlamak. Bir gözlemci misali de devleti yönetenlerin eksiği, gediği varsa doğru bir dille ikaz etmektir. Devletimiz her daim işçisinin yanında olmuştur. Derdini dinleyen, çözüm üretmeye çalışan, el uzatan bir anlayışla hizmet ediyoruz. Rabbim yolumuzdan ayırmasın.”

Destici, Türkiye'nin çağ atlaması için işçi ve emekçinin de elinden geleni yapması gerektiğine değinerek, “Milli hasılayı yükseltecek olan güç işçidir, millettir. Devletimiz olanakları sağlamakla mükellefken, işçinin de sınırları zorlayarak daha fazla üretmesi, çalışkan olması gerekiyor. Ben çiftçiyim, tarımla desteklemeliyim. Sen hayvancılık yapıyorsundur, en iyisini yapmalısın. O mühendistir, daha fazla çalışmalı. Bu sayede süper güç olan bir Türkiye görmek hayal olmaz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda sendika başkanları, BBP Genel Başkanı Destici ile hatıra fotoğrafı çektirdi.