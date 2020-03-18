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“Türk ışın tedavisi“ klinik çalışmaları için Sağlık Bakanlığına başvuruldu

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, korona virüsüne (Kovid-19) karşı geliştirilen “Türk ışın tedavi sistemi” için Sağlık Bakanlığına klinik araştırma başvurusunda bulunduklarını açıkladı.


Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, korona virüsüne karşı Türk laboratuvarlarında geliştirilen ve şu ana kadar yapılan denemelerde diğer virüs ve bakterilere karşı olumlu sonuçları elde edilen “Türk ışın tedavisi” ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dinç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk ışın tedavi sistemi” için Sağlık Bakanlığına klinik araştırma başvurusu yaptıklarını duyurdu. Dinç, sürecin Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi ile birlikte yürütüldüğünü ifade ederek, çalışmalara katılan tüm bilim adamlarına teşekkür etti.


Bakanlık onay verirse üretilen milli tıbbi cihazın klinik araştırmalarına başlanacak.

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