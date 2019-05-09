TÜRK-İŞ'ten kağıt toplayıcılarına iftar yemeği

İftar programına çok sayıda sokak atık toplayıcısı katıldı.

TÜRK- İŞ sendikası sokak atık toplayıcılarına yönelik bir otelde iftar programı düzenledi. İftar Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahiler eşliğinde iftar açılırken programda konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Katı kağıt toplayıcıları bir toplumun bir parçası, belirli bir zaman zarfında, her türlü sorunlarını bizim arkadaşlarımız çözüyor. Ankara'da 15 binin üzerinde katı atık toplayıcısı var. Türkiye'de ise 500 bin katı atık toplayıcısı var. Katı atık toplayıcılar TÜRK-İş'in bir parçası” dedi.