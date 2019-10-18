Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle 21-22 Ekim'de “Türk-İtalyan Müşterek Harp Tarihi Sempozyumu” düzenlenecek.

Milli Savunma Üniversitesi Yeni Levent yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan sempozyum, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Bostan'ın “Akdeniz'de Türk-İtalyan Rekabeti” başlıklı konuşmasıyla açılacak. Yeni Çağ'dan itibaren Türk ve İtalyan güçleri arasında sürdürülen hakimiyet mücadelesinin Türk ve İtalyan tarihçilerin gözünden karşılaştırmalı olarak değerlendirileceği etkinlikte, Türk-İtalyan ortak askeri tarihinde önemli yeri olan seferler, kuşatmalar ve barış antlaşmalarına temas edilecek. Akdeniz'deki askeri rekabetin, ülkelerin savunma ve yayılma stratejilerinin ve ticaret yollarının güvenliği gibi meselelerin ele alınacağı sempozyumda, Adriyatik kıyıları ile Akdeniz'in Mora, Otranto, Girit, Cezayir, Trablusgarp gibi stratejik noktalarının el değiştirme süreci konuşulacak. Türk ve İtalyan arşiv belgelerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirileceği sempozyum, İtalya'dan 5, Türkiye'den 15 bilim insanının katılımıyla gerçekleşecek.