Türk kahvaltısı uluslararası alanda tanıtılıyor

Bükreş Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle “Türk Kahvaltısı Tanıtımı” adlı etkinlik düzenlendi. T.C. Bükreş Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen gastrodiplomasi faaliyetine Türk kahvaltısının zengin ve eşsiz lezzetlerinin yer almasının yanı sıra Türk kültürü unsurlarından geleneksel Türk okçuluğu, ebru sanatı ve modern kaligrafi tanıtıldı.

Etkinliğe Romanya Dışişleri Bakanlığı mensupları, yabancı büyükelçiler ile eşleri, Uluslararası Kadınlar Derneği (IWA) yöneticileri ile üyeleri, Bükreş Uluslararası Maarif Okulu temsilcileriyle birlikte Büyükelçilik mensupları katıldı. Bükreş Büyükelçiliğinde Türk misafirperverliğiyle ağırlanan konuklar, dünyanın en lezzetli kahvaltıları arasında yer alan Türk kahvaltısını deneyimleme fırsatı buldular.

Türk kültürünü yakından tanıyan kişiler, Türkiye'yi ziyaret etmek istiyorlar

Açık büfe kahvaltıda zengin Türk kahvaltısından çok sayıda lezzet ve çeşit yer aldı. Etkinlikte kahvaltının yanı sıra Türk kahvesi ve Türk çayı eşliğinde sohbet edebilmenin mutluluğunu yaşayan konuklar, daha önce deneyimlemediklerini ifade ettikleri Türk mutfağı lezzetlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek Türkiye'yi, Türk kültürünü ve mutfağını beğendiklerini; bundan dolayı tatillerde Türkiye'ye gitmeyi tercih ettiklerini belirttiler.

Türk mutfağından geleneksel Türk el sanatlarına Türk kültürü tanıtıldı

Konuklar, ilk kez tadına bakma fırsatı buldukları ve tadına hayran kaldıkları pişi ile muhammara gibi Türk mutfağına has yiyeceklerin tariflerini aldı. Ayrıca, davetliler etkinlikte geleneksel Türk el sanatlarından ebru sanatı hakkında bilgi edindikten sonra kendi ebru eserlerini yapma imkânı buldu. Ebru sanatının incelikleri karşısında hayranlıklarını dile getiren misafirler, geleneksel Türk okçuluğunun inceliklerini öğrenip okçuluk eğitmeni gözetiminde ok atma fırsatını elde etti.

“Türk kültürünün farklı alanlarına yönelik düzenlediğimiz faaliyetlerimizde ve Türkçe kurslarımızda bu yoğun ilgiye yakından tanıklık ediyoruz”

Romanya Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mustafa Yıldız, “Romanya'da Türk kültürüne olan yoğun ilgi ve muhtelif sebeplerle Türkçe öğrenme talepleri bizi motive eden en büyük etkenlerden biri. Türk kültürünün farklı alanlarına yönelik düzenlediğimiz faaliyetlerimizde ve Türkçe kurslarımızda bu yoğun ilgiye yakından tanıklık ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Türk kültürünün uluslararası alandaki konumunu güçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek

Koordinatör Yıldız, “Bugün, farklı çevrelere mensup kişilerden oluşan misafirlerimize Büyükelçilik binamızda Türk kahvaltısının, geleneksel Türk el sanatlarının ve Türk okçuluğunun tanıtımını yaptık. Bu minvalde, Türk kültürünün uluslararası alandaki konumunu güçlendirmeye yönelik faaliyetlere ve Türkiye'nin kültürel niteliklerine karşı gösterilen ilgiyi karşılamaya yönelik faaliyetlerimizi Cumhuriyet'in 100. yılında büyük bir ivmeyle hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.