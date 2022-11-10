Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Ulusal Kongresi 17 Kasım'da başlıyor

Ulusal Kongresi, 17-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da bir otelde gerçekleştirilecek.

Sağlık sektörünün önde gelenleri, Türkiye'nin en büyük ulusal tıp kongrelerinden olan TKDCD Ulusal Kongresi'nde buluşmak için geri sayıma başladı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Ulusal Kongresi, 17-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek. Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç kongre ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye sağlık alanında öncü olan bir ülke. Birçok yeniliğe ve birçok gelişime öncü olan ülkemizde üretilmeyen birçok tıbbi cihaz günümüzde artık rahatlıkla üretilebiliyor. İki yılda bir gerçekleşen bu önemli kongrede yer almak, Federasyonumuz olarak yerli üreticilerimizle birlikte bilimsel veriler ışığında kalp ve damar cerrahisi alanındaki güncel teknolojiler hakkında fikir alışverişlerinde bulunmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Büyük buluşma için son 7 gün

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt oda, “Bugüne kadar her iki yılda bir ‘büyük buluşma' adı altında Ulusal Kongremizde bir araya gelerek, bilimsel tartışmalar ve tecrübe paylaşımları yaptık, fırsat buldukça da dertleştik ve karşılıklı hasret giderdik” ifadelerini kullandı.

17-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek büyük buluşma için heyecanlı olduklarını dile getiren Bozkurt, “Yüz yüze tekrar bir araya gelip, bilimsel tartışmalar, tecrübe paylaşımları yapacağız ve hasret gidereceğiz. Uluslararası ve ulusal çok değerli konuşmacılarımız ile bol tartışmalı bilimsel oturumlar ve sürpriz konuklarla dolu dört gün geçireceğiz. Geçen yıllarda olduğu gibi uydu oturumları ile sektörü sizlerle buluşturacağız” dedi.