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Türk Kızılayı çocukların yüzünü güldürüyor

Türk Kızılayı’nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bangladeş’te çocuklara eğitim verdiklerini belirtldi.

Türk Kızılayı'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bangladeş'te çocuklara eğitim verdiklerini belirtldi.


Paylaşımda, “Kızılay ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanındaki çocukların yüzlerini güldürüyor. Bangladeş'te bulunan Toplum Merkezimizde çocuklara eğitim veriyor, oyunlar oynuyor ve çeşitli aktivitelerle psikolojik olarak rahatlamalarını sağlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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