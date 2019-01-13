Türk Kızılayı Mamak Şube Başkanı Can'dan Başkan Akgül'e ziyaret

Türk Kızılayı Mamak Şube Başkanı Şükrü Can, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti.

Türk Kızılayı'nın Mamak'ta yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerini Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ile paylaşan Türk Kızılayı Mamak Şube Başkanı Şükrü Can, Mamak Belediyesi ile Türk Kızılayı arasında ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Akgül'e teşekkür etti. Mamak'ta bir yıl içerisinde 500 aileye maddi destek sağlamanın yanı sıra, yaklaşık 2 bin aileye gıda ve giysi yardımı yaptıklarını belirten Can, okullarda ve kurumlarda 2 bini aşkın kişiye de ilk yardım eğitimleri verdiklerini söyledi.

Mamak Belediyesi ile ortaklaşa kan bağışı kampanyaları düzenlendiklerini de ifade eden Can, Türk Kızılayı olarak 150 yıldır ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

“Kızılay'a destek önemli”

Türk Kızılayı'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydeden Başkan Akgül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türk Kızılayı gerek yurt içinde gerekse dünyanın dört bir yanında mazlumlara el uzatan önemli bir yardım kuruluşumuzdur. Vatandaşlarımızın Kızılay'a destek vermesi önemli. İlçemizdeki kan bağışçı sayıları bizleri mutlu ediyor. İnşallah bu desteğin artmasını ümit ediyorum” dedi.