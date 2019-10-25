Türk Kızılayı'ndan "Mobil Klinik"

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terörden arındırılan bölgelerde "Mobil Klinik" kuran Türk Kızılayı günde 500 hastaya kadar tedavi edecek.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, Suriye'nin kuzeyinde 60 kilometreden daha fazla olan Kamışlı şehrinden Abud yerleşim birimine kadar olan güzergahta Rus askeri polisinin devriye görevi yaptığı kaydedilen açıklamada, "24 Ekim'de Rus askeri polisi konvoyu Suriye-Türkiye sınırı boyunca yeni güzergahında devriye gezdi" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da Türk Kızılayı tarafından günlük 500 hastaya hizmet verecek mobil klinik hizmete sokuldu. Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terörden temizlenen Tel Abyad'da ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda, hijyen ve diğer yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam edilirken mobil kliniğin açıldığı belirtilerek, mobil klinikte dahiliye, radyoloji, çocuk hastalıkları ve laboratuvar hizmet birimleri bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, yapılan açıklamada, klinikte 16 uzman hekimin hizmet vereceği ve 500 hastanın testleri ve tedavisinin yapılacağı vurgulandı.