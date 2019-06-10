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Türk Kızılayı'nın desteğiyle öğrenciler için "Robotics Atölye"

Türk Kızılayı’nın resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Robotics Atölye" çalışmasının 5 bin 19 ilkokul öğrencisiyle buluştuğu bilgisi verildi.

Türk Kızılayı'nın resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Robotics Atölye" çalışmasının 5 bin 19 ilkokul öğrencisiyle buluştuğu bilgisi verildi.


Paylaşıma göre, Türk Kızılayı'nın desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın çocuklar için gerçekleştirdiği "Robotics Atölye" çalışması, 2018-19 eğitim öğretim yılı kapsamında ülke genelinde 5 bin 19 ilkokul öğrencisiyle buluştu.

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