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Türk Kızlayı'ndan kuruluş yıldönümü paylaşımı

Türk Kızılayı kuruluşlarının 151’inci yılı dolayısıyla resmi twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Türk Kızılayı kuruluşlarının 151'inci yılı dolayısıyla resmi twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.


Türk Kızılayı 1868 yılın yayımlanan haber görseliyle yaptığı paylaşımda, “Yardımsever birkaç insanın attığı iyilik adımlarıyla faaliyetlerine başlayan, 1868'den bugüne tüm dünyada faaliyetlerini yorulmadan sürdüren ve bu hilâlin altında tüm merhamet ellerini toplayan Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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