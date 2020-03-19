İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk korvetinden Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde selamlama atışı

TCG Heybeliada korveti, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle 21 pare top atışı ile selamlama yaparak Şehitler Abidesi’nde tören icra etti.

TCG Heybeliada korveti, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle 21 pare top atışı ile selamlama yaparak Şehitler Abidesi'nde tören icra etti.


Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Heybeliada korveti, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle 21 pare top atışı ile selamlama yaparak Çanakkale'de bulunan Şehitler Abidesi önünde tören gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.