Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü mutabakat zaptı imzaladı

İsviçre Konfederasyonu'nun başkenti Bern'de Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü arasında mutabakat zaptı imzalandı.

İsviçre'nin başkenti Bern'de Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü (IICAS) tarafından Orta Asya Araştırmaları Topluluğu ve İsviçre Bern Üniversitesi Arkeoloji Araştırmaları Enstitüsünün desteği ile IICAS Akademik Konseyinin 22. toplantısı ve “İletişimde Olan Kültürler-Orta Asya Ticaret, Kültürel Değişim ve Bilgi Transferi Merkezi Olarak” konulu bir konferans düzenlendi. Konferans sonunda Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü arasında mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı taraflar arasında kültür, tarih, arkeoloji, coğrafya, edebiyat ve dil bilim alanında beraber projelerin yürütülmesini, Büyük İpek Yolu ile ilgili hayata geçirilen araştırmalarda işbirliği oluşturulmasını, Türk dili konuşan ülkelerin kültürünün ve mirasının öğrenilmesi ve korunması ile ilgili birlikte çalışmalar yapılmasını amaçlıyor.

Konferansın açılış konuşmasını Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Dimitri Voyakin yaptı. Voyakin, kurumun geçen yılki faaliyetleri ve 2020'de uygulanacak projelerden bahsetti. Voyakin, Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı'nın Türk halklarının tarihi ve kültürel mirasının korunması çalışmalarına vurgu yaparak, enstitünün vakıf ile işbirliğine büyük önem verdiğini söylediç

Etkinliğin fahri konuğu olan Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Öaşkanı Günay Efendiyeva ise, vakfın kuruluşu ve hedefleri, Türk dili konuşan halkların tarihi, gelenekleri ve kültürünün tanıtımı ve bu alanda araştırmaların yürütülmesinin, kültürlerarası iletişimin önemini anlattı. Büyük İpek Yolu'nun ehemmiyetine dikkat çeken Efendiyeva, İpek Yolu'nun Türk dili konuşan ülkeler üzerindeki karşılıklı etkisi ve vakfın bu konuda yürüttüğü proje ile faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.