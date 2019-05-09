Türk Masal Külliyatı Çalıştayı sona erdi

Türk Masal Külliyatı Çalıştayı'nda konuşan Prof. Dr. Nebi Özdemir, “Çocukların anlattığı masallar da bize çok tatlı gelecek. Masalları sadece yetişkinler anlatmasın çocuklar da anlatsın. Bir de onların dünyalarından masalları dinleyelim'' dedi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının özgün ve önemli çalışmalarından biri olan “Türk Masal Külliyatı-I (Türkiye Sahası) Projesi” kapsamında 4 Mayıs'ta Bolu'da çalıştay yapıldı. Unutulmaya yüz tutmuş bir kültür mirası olan Anadolu masallarının yeniden kamuoyuna sunulmasının hedeflendiği projeye ilişkin çalıştayın açış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Daire Başkanı Vildan Satık, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Hekimoğlu yaptı. Açılış konuşmalarının ardından projenin paydaş kurumları olan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk Dil Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Çalıştay, Türkiye'nin 7 bölgesine ayrılan gruplardan çıkan tespit ve öneriler ışığında Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan, Prof. Dr. Mehmet Naci Önal, Prof. Dr. Nebi Özdemir, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu ile Prof. Dr. Mehmet Aça'nın sunumları ve takip eden değerlendirme oturumuyla sona erdi.

Prof. Dr. Nebi Özdemir değerlendirme konuşmasında, ‘‘Kültürel genetik kodları çok önemsiyorum. Genetik kodlar milleti ayakta tutan kodlardır. Bu yüzden bunların çözümlenmesi değerlidir. Şu anda Türkiye'nin temel sorunlarından biri olan şiddet olgusunun çözümlenmesinde gerçekten doğayla barışık masallar dinleyen insanların şiddet uygulayacağına inanmıyorum. Bu açıdan masallar çeşitli sorunları ortadan kaldırabilecektir. Mizah masalcılığının çok tutulacağını, özellikle çocukların bu alana gireceğini söyleyebilirim. Çocukların anlattığı masallar da bize çok tatlı gelecek. Masalları sadece yetişkinler anlatmasın, çocuklar da anlatsın. Bir de onların dünyalarından masalları dinleyelim” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan ise, ‘‘Herkes bunun bir rüya olduğunu söylüyordu. Pek çok hocamızın bu alana yaptığı katkı gibi biz de çok büyük çaba sarf ettik. Çok güzel bir çalışma olacağını hepimiz ifade ettik. Bunu devlet desteği ile yapıyor olmak büyük bir bahtiyarlık. Hocalarımızın da burada vermiş oldukları destek için gelen ve fikir yürüten hocalarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Masal alanında çalışmaları bulunan ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev yapan çok sayıda bilim adamını bir araya getiren Türk Masal Külliyatı Çalıştayı, masalların derlenmesi ve yayımlanması ile ilgili önemli kararların alındığı bilimsel bir etkinlik oldu.