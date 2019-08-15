Türk milletinin 453 bin 560 hisse kurban emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Polat, tarih boyunca Türk milletinin hep mazlumun yanında yer aldığını belirtip, bugün de mazlumun, mağdurun, muhtacın yanında yer almaya devam ettiğini vurgulayarak, ”Kurulduğu günden beri milletimizin sarsılmaz güvenine mazhar olan Türkiye Diyanet Vakfı, bu yılda vatandaşlarımızın büyük teveccühüyle dünyanın dört bir yanına milletimizin iyilik elini götürdü” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanında 424 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 423 bölgesinde, 6 bin 500 kişilik görevli ve gönüllüler nezaretinde, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle İslami usullere uygun bir şekilde kurban kesildiğini belirten Polat, “Büyük bir titizlikle paketlenerek dağıtıma hazır hale getirilen kurban etlerini, dualarında Türkiye olan, yolumuzu umutla bekleyen mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramı sevincini sadece ülkemizde değil, mazlum ve mağdur coğrafyalara da taşıdık. Yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran Kurban ibadeti sayesinde Yemen'den Bangladeş'e, Moğolistan'dan Guyana'ya, bu yıl ilk özgür bayramlarını kutlayan Bangsamoro gibi adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize hayırsever halkımızın yardım elini uzattık” ifadelerini kaydetti.

Vekalet alınmasından kesilip dağıtılmasına kadar her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettikleri kurbanları Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu bölgelerdeki başta yetim, öksüz, dul, mazlum, mağdur ve muhtaç kardeşlerimiz olmak üzere yaklaşık 19 milyon kişiye ulaştırdıklarının altını çizen Polat, “Necip Milletimizin bizlere emanet ettiği kurban vekaletleriyle Kurban Bayramı dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar için daha anlamlı bir hale gelmiş oluyor. Geçen sene 17 milyon Müslümanın sofrasına bu kurban etinden ulaştırmıştık bu sene 2 milyon kadar daha Müslüman kardeşimize hayırseverlerimizin kurban hisselerini ulaştırmayı Cenab-ı Hakk bizlere nasip eyledi. 27 yıldır devam eden kurban organizasyonumuzda her geçen sene halkımızın bizlere olan güveninin arttığına şahit olduk. Kurban vekalet sayılarında 2015 yılında yüzde 29, 2016 yılında yüzde 30, 2017 yılında yüzde 5 artış gerçekleşmişken, 2018 yılında 430 bin 8 hisse ile yüzde 76'lık artış yaşanmış, 2019 yılında ise 453 bin 560 hisseye ulaşılarak yaklaşık yüzde 4'lük bir artış sağlanmıştır. Vakfımız 1993 yılından bugüne kadar hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 2.244.726 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır” açıklamasını kaydetti.

Vekaletlerini kendilerine veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurbanını Togo'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un kurbanını Kilis'te, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kurbanını Van'da ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kurbanını Fildişi Sahili'nde gönüllüler ve çalışanların kontrolünde kestiklerini kaydeden Polat, Trabzon'da şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve tüm şehitler adına Togo'da kendi kaynaklarından kurban keserek ihtiyaç sahiplerine de ulaştırdıklarını belirtti.

Öte yandan, Polat, vekâletle kurban organizasyonuna kendi kurbanlarını da bağışlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a,bakan,milletvekilleri, sanatçı, sporcu, Diyanet teşkilatı mensupları, görevli ve gönüllülere ve Türk milletine şükranlarını iletti.