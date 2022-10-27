Türk mühendisler tarafından geliştirilen Keeper ile endovasküler tedaviler artık daha kolay

Damar içi (Endovasküler) yabancı cisimler, normalde damar içerisinde olmaması gereken maddelerin damar içerisinde bulunması demektir. Damar içi ameliyatsız tedavi çözümlerinde nadirde olsa, kullanılan maddelerde teknik ve uygulamalar ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Bu uygulamalara kalp pili, stent, tel ve koil yerleştirme işlemlerini örnek olarak verilebilir.

Hayati öneme sahip

Damar içerisinde kalan yabancı cisimler, yırtılmalara, pıhtılaşmaya, emboliye ya da enfeksiyona neden olabileceklerinden ivedilikle çıkarılmaları son derece önemli olup, hayati öneme sahiptir.

INVAMED Ar-Ge Laboratuvarlarında Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve üretilen Keeper, endovasküler sistemde veya boş viskozdaki yabancı cisimlere erişmek ve bunları manipüle etmek üzere tasarlandı.

INVAMED'den yapılan açıklamaya göre; Keeper her bir halkada çoklu uçlara sahip bağımsız, kısa profilli halkalarla değişen damar çapına uyum sağlar ve yabancı maddelerin eksiksiz yakalanmasına izin verir. Çıkarılma işleminde en çok kullanılan yöntem, minimal invaziv işlem ile kasıktaki atardamar ve boyundaki ana toplardamardan girilerek, yabancı cisim tutulur ve vücut dışına çıkartılır.