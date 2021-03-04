Türk mühendisler yapay damar kapağı üretti

Mühendislerin çalışmaları sonucunda ilk defa hafızalı yapay protez damar kapağı üretildi.

Dünya üzerinde en sık görülen rahatsızlıklardan biri olan damar hastalıkları ile her yıl neredeyse milyonlarca insan karşı karşıya kalıyor. Kronik venöz yetmezlik de bu hastalıklardan bir tanesi. Bu hastalık, toplardamarlarda bulunan ve kanın geri akışını engelleyen kapakçıkların (valflerin) bozulması ile gerçekleşiyor. Bu valfler normal bir vücut işleyişinde kanın geri akışını önleyen bariyer görevi görürken, kapaklar bilinmeyen bir nedenle ya da toplardamarlarda pıhtı oluştuğunda bozulup kanın aşağı doğru geçişine izin veriyor. Bu durum yıllar içinde toplardamarlarda basıncın artmasına ve toplardamar yetmezliği gelişimine yol açıyor. Bu kapakçıkların bozulması ya da tıkanması sonucu kanın kalbe geri akışı bozularak başta venöz yetmezlik adı verilen durumlar oluşuyor.

Yapay damar kapağı ürünleri geliştirildi

Hastalığın tedavi yöntemleri zorlu olmakla birlikte ameliyattan sonra hastalarda ciddi halsizlik, ağrı, damarların yaralanması, damarlarda pıhtı oluşması, bacakta şişme, kanama, enfeksiyon, yara sorunları ve yara akıntısı oluşması gibi yan etkiler de görülebiliyor. En önemlisi de onarılan kapağın iyi çalışmaması gibi sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Kapağın yetersiz çalışması durumunda yapılan işlemin bir faydası olmamakla beraber kapağın hiç çalışmayıp damarda tıkanıklık oluşturabilme ihtimali de görülebiliyor. RD Global & INVAMED ekiplerince geliştirilen buluş ile hasarlı damarın işlevinin eski haline getirilmesi sağlanabiliyor. Son teknoloji ile geliştirilen implante venöz valf-yapay damar kapağı ürünleri, cerrahi yöntemlerle bile onarılamayan ve vücudun damarı yok ederek gerçekleştirilen klasik yöntemleri geride bırakarak damarı aktif hale getirip, hastalığı tedavi ediyor.

Yapay damar kapağını üreten ekipteki araştırmacılar, “Remodelizasyon (yeniden şekillenme) teknolojisi ile üretimi gerçekleşen yapay damar kapağı ürünleri, kullanılan akıllı materyallerin trombo dirençli, reaktif olmayan özelliklerinden dolayı biyolojik olarak uyumlu ve dayanıklı olduğu kanıtlanmıştır. Kapak, başlangıçta fizyolojik basınçlarla açılacak ve kapanacak şekilde tasarlanmış, kapak implantasyonunun neden olduğu kesme hızı, trombüs oluşumu ihtimalini azaltmak için en aza indirilmiştir” dediler.

Bu sonuçların etkin bir klinik tedavi şekli potansiyeline sahip olduğunu dile getiren uzmanlar, bu işlemin bir kateter vasıtasıyla anjiyo altında damara girişim yapılarak kolaylıkla monte edilebilecek bir şekilde tasarlandığını ifade ettiler. İşlem minimal yöntemlerle uygulandığından uzun sürmemekle beraber hasta yatış sürelerinin mevcut tedavi yöntemlerine göre oldukça düşük olduğu belirtildi.