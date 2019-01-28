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Türk musikisinin önemli eseri yayımlandı

Türk musikisinin öncülerinden Abdülkadir Meragi’nin son Müzik Eseri: Zevâid-i Fevâid-i Aşere; Fevâid-i Aşere (On fayda) ve Zevâid-i Fevâid (Faydalı ekler) iki farklı komposizyon halinde yayımlandı.

Türk musikisinin öncülerinden Abdülkadir Meragi'nin son Müzik Eseri: Zevâid-i Fevâid-i Aşere; Fevâid-i Aşere (On fayda) ve Zevâid-i Fevâid (Faydalı ekler) iki farklı komposizyon halinde yayımlandı.


Türk müziği tarihinin olduğu kadar, Orta Doğu ülkelerinin en önemli müzik teorisyenlerinden biri ve Sistemci Ekolün son temsilci Abdülkadir Meragi (1353-1435) Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'nın yayımladığı Merâgî'nin Son Müzik Eseri: Zevâid-i Fevâid-i Aşere; Fevâid-i Aşere (On fayda) ve Zevâid-i Fevâid (Faydalı ekler) iki farklı komposizyon halinde, müzik severlerin kütüphanelerine ulaştırıldı. Meragi'nin fikir dünyasının geldiği son noktayı göstermesi açısından önemli olan eserde ilk eserlerinden sonra fikirlerini değiştirdiği özellikle dizi ve usullerdeki değişiklikler göz önüne çıkarıldı. Eser, diğerlerinden farklı olarak bab ve fasıl olarak değil "fayda" dediği on bölümden oluşuyor ve her fayda bir konu içeriyor. Eserin Türkçe'ye çevirisini de Dr. Recep Uslu gerçekleştirdi. Son derece özenli ve kaliteli bir baskıya sahip 143 sayfalık Merâgî'nin son müzik eser Balgat adresindeki Başkanlık binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor. Kitaba İnternet üzerinden de ulaşılabiliyor. Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da eseri satın alabilirler.

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