Türk Ocakları: “Devlete ‘seri katil' diyenlerin Türk Ocakları toplantılarında boy göstermesi kabul edilemez”

Türk Ocakları, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nin düzenlediği bir sempozyum hakkında basın açıklamasında bulundu. Türk Ocakları yaptığı açıklamada, “Devlete ‘seri katil' diyenlerin Türk Ocakları toplantılarında boy göstermesi kabul edilemez” denildi.

Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nin 27 Haziran tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlediği sempozyum hakkında, Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından bir açıklamada bulunuldu.

Söz konusu olayın, Türk Ocakları'nın partiler üstü konumunun etkilenmeyeceği vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“27 Haziran 2022 tarihinde, İstanbul Şubemizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlediği bir sempozyum, Türk Ocakları'nın partiler üstü konumunu kesinlikle etkileyemez. Türk Ocakları Genel Merkezi, bu konudaki samimi, hasbi ve tavizsiz tutumuna halel getirilmesine izin verilmeyecektir.

Devlete ‘seri katil' diyenlerin Türk Ocakları toplantılarında boy göstermesi kabul edilemez. Türk Ocakları Genel Merkezi olarak şube başkan ve yöneticilerimizden, bu süreçte yanlış anlamalara yol açabilecek veya iyi niyetli olmayan kişi ve çevrelerin çarpıtmalarına zemin oluşturacak söylem ve eylemlerden kaçınmalarını bir kez daha ihtar ediyoruz.”