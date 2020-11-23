Türk öğrencilerin büyük başarısı

Indonesian Young Scientist Association (Endonezya Genç Bilim İnsanları Derneği) tarafından organize edilen International Science Invention Fair (ISIF)-2020 bu sene Covid-19 pandemisinden dolayı çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Singapur, Güney Kore gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 400 projenin katıldığı yarışmaya Evrensel Fen ve Anadolu Lisesinden 7 öğrenci, 4 proje ile başvurdu ve 3 farklı kategoride 4 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

4 proje ile 3 farklı kategoride 4 madalya

Evrensel Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinden Kuzey Tuncer, Ali Doğan Çamur, Tuğçe Nukhet Ertaş, Ferit Onur Uyar, Ceyhun Deniz Keleş, Eylül Bektaş'ın oluşturduğu ekip Fizik, Enerji ve Mühendislik alanında gümüş madalya; Ali Doğan, Teknoloji alanında gümüş madalya; Tuğçe Nükhet Ertaş, Eylül Bektaş Fizik, Enerji ve Mühendislik dalında gümüş madalya; Işık Şenyol ise Çevre alanında bronz madalya olmak üzere 4 madalya kazandı.

Evrensel'den Türkiye 1'incisi

Öte yandan yine Evrensel Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinden Boran Uzun, Hackathon Türkiye tarafından, Dijital Kunduz'un destekleriyle düzenlenen Back2TheSchool Ideathonu'nda (Okula Dönüş Fikir Maratonu) finalde yarışan 32 takım arasından Türkiye 1'incisi olarak büyük bir başarıya imza attı.