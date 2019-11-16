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Türk Ordusu, her canlının yarasını sarıyor

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en merhametli ordusu olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Rasulayn bölgesinde bacağından yaralı halde bulunan sevimli köpeği tedavi altına alındığı anları twitter hesabından paylaştı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından Mehmetçiğin Rasulayn bölgesinde bacağından yaralı köpeğe tedavi yapıldığı ana ilişkin fotoğrafları paylaştı. Yapılan paylaşıma, “Kahraman Mehmetçiğimiz, Rasulayn bölgesinde bacağından yaralı halde bulunan sevimli dostumuzu tedavi için Ceylanpınar Adem Döğüşken hudut karakoluna getirdi. Karakolda ilk müdahalesi yapılan sevimli dostumuzun veterinerler tarafından tedavisi sürüyor” mesajı bırakıldı.

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