Türk Otağı'nın ilk konuğu Büyükelçi Kubanıçbek oldu

Keçiören Belediyesi tarafından yayın hizmeti veren Radyo Angara TV'nin yeni programı ‘Türk Otağı'nın ilk konuğu Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev oldu.

Sunuculuğunu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Meryem Hakim'in yaptığı programda Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılı ve Türk-Kırgız kardeşliğinin binlerce yıllık tarihi ele alındı.

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında son dönemde ivme kazanan politik ve ekonomik ilişkilerin yerel düzeyde de geliştirilmesi için önemli projelere imza attıklarını aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 30'uncu yılı anısına ‘Türk Dünyasından Esintiler' adlı etkinlik düzenleyerek dostluk ve kardeşlik mesajı verdik. Bizim sevdalarımız, hayallerimiz, turanımız, ülkümüz var. İsmail Gaspıralı, ‘Dilde, işte ve fikirde birlik' diyor. Türk dünyası tüm bunları gerçekleştirdiğinde bağımsızlıklarını daha güçlü hale getireceklerdir. Biz bize yeteriz, yeter ki birlik beraberliğimizi muhkemleyelim” dedi.

Altınok, Türk dünyasında ilişkilerin geliştirilmesi için hazırlanan Türk Otağı programına konuk olan Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ve programın sunuculuğunu yapan Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Meryem Hakim'e teşekkür etti.