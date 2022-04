Türk Polis Teşkilatı 177'nci yılında Ata'nın huzurunda

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü sebebiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yılında düzenlenen kutlamalara Anıtkabir ziyareti de eklendi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'de mozoleye çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir Hatıra Defteri'ni imzalayan Aktaş, ardından deftere yazdıklarını okudu.

“Kanımızın son damlasına kadar çalışmaya devam edeceğiz”

Aktaş, Polis Teşkilatı'nın tarihe emsalsiz başarılar sığdırdığını belirterek, “177 yıllık şanlı tarihine emsalsiz başarılar sığdıran Emniyet Teşkilatımız, devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürürken, vatan, bayrak, millet aşkıyla yeni hedeflere de kararlılıkla ilerlemektedir. Hiç şüphesiz ki, daima hazır bir şekilde huzur ve güvenin tesisi için kanımızın ve terimizin son damlasına kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Aktaş'tan ecdat vurgusu

Emniyet Genel Müdürü Aktaş konuşmasının devamında Polis Teşkilatı'nın ecdadından ilham aldığını hatırlatarak, “Terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlar başta olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadeledeki başarı grafiğini, sürekli yukarılara taşıyarak söndüren Teşkilatımız, insan kaynağı, teknik kapasite ve donanım olarak da her geçen gün güçlenmekte; ecdadından aldığı ilham, milletimize duyduğu sevgi ve manevi değerlere olan bağlılığı da bu güce dayanak oluşturmaktadır. Hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına bağlı bir anlayışla; hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, görevini her şartta yerine getirmenin gayretinde olan Türk Polisi, hiç şüpheniz olmasın ki, 84 milyonun başını yastığa rahat koymasının güvencesidir” ifadelerini kullandı.

Aktaş, Türk Polis Teşkilatı'nın neferleriyle birlikte Atatürk'ün manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu, Atatürk'ün aziz hatırasının önünde saygıyla eğildiklerini not düştü.