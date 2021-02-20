İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk polisinden yürekleri ısıtan hareket

Başkentte polis ekipleri, zorlu kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin belirli noktalarına mama bıraktı.

O anlar Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından paylaşılırken sokak hayvanlarının yalnız olmadığı mesajı verildi.


Ankara'da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından şehrin bir çok noktasına mama bırakıldı. Sokak hayvanlarına dağıtılan mamaların görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan can dostların mamaların dağıtıldığı andaki sevinci ve heyecanı yürekleri ısıttı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı videoyla ilgili yaptığı paylaşımda ise “Bu soğuk günlerde yiyecek bulma sıkıntısı çeken canları unutmuyoruz. Siz de uygun noktalara mama bırakabilirsiniz. Her can bizim için kıymetli. Sokaktaki dostlarımız yalnız değiller” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.