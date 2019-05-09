Türk sanat müziğinin güçlü sesinden Keçiören'de konser

Keçiören'de Ramazan etkinlikleri, Türk sanat müziği sanatçısı Murat Demirhan konseri ve semazen gösterileriyle 3'üncü günde de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği'nin usta ismi Murat Demirhan, Ramazan-ı Şerifin maneviyatını gönlümüzde hissettiren ilahileriyle ve konseriyle gecemize güzellik kattı” dedi.

Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, çocukların yoğun ilgi gösterdiği ‘Fes kimde kaldı' oyunuyla başladı. Daha sonra animatörler eşliğinde dans eden minikler doyasıya eğlendi. Karagöz-Hacivat gösterisinin ardından vatandaşların sahneye çıkarak sergilediği oyun ise Keçiörenlilere keyifli anlar yaşattı. Akşamın ilerleyen saatlerinde Türk sanat müziğinin güçlü sesi ve Bestekar Murat Demirhan sahneye çıkarak seslendirdiği ilahi ve şarkılarla unutulmaz bir gece yaşatırken, semazen gösterileri ise Ramazan-ı Şerif'in maneviyatını gönüllere kazıdı.

"Anlamlı ve maneviyat yüklü programlarımız devam edecek"

Başkan Turgut Altınok, “İslam coğrafyasının sevgi ve kardeşlik dini olan İslam'ın anlamını ve önemini idrak ederek yaşamasını, devletimizin ve milletimizin sonsuza kadar var olmasını temenni ediyorum” dedi. Altınok şu ifadeleri kullandı:

“Türk sanat müziği ve tasavvuf müziğinin usta ismi Murat Demirhan, Ramazan-ı Şerif'in maneviyatını gönlümüzde hissettiren ilahileriyle ve konseriyle gecemize güzellik kattı. Kendisine teşekkür ediyorum. Rahmet, mağfiret ve cehennem azabından korunma ayı olan bu mübarek ayın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Etkinliğimize katılan vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Bu güzel gecenin düzenlenmesinde emeği geçen sivil toplum kuruluşlarımıza ve değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Belediyemizin düzenlediği Ramazan etkinliği, bir ay boyunca anlamlı ve maneviyat yüklü programlarımızla devam edecek. Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anarak nice Ramazan-ı Şerifleri hep birlikte görmeyi yüce Rabbimden diliyorum.”