Türk Sanatları Kongresi için 19 ülke Ankara'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığının himayeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde Türk sanatları dünyayla buluşuyor.

Türkiye'nin dünya ülkelerini bir araya getirdiği 16'ncı Uluslararası Türk Sanatları Kongresi 60 yıl sonra ilk düzenlediği şehir olan Ankara'da gerçekleştiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Hollanda, İtalya, Ukrayna, Fransa, Yunanistan, Kanada, Polonya, Romanya, İspanya, Lübnan, İngiltere, Pakistan, Kazakistan, Mısır ve Rusya'nın 117 bildiri sunacağı kongre akademisyen ve araştırmacılar için Türk kültürü ve sanatı alanında çok önemli bilimsel bir rehber niteliği taşıyor.

İlki 1959 yılında yine Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Suut Kemal Yetkin'in girişimi ve yönetiminde düzenlenen ve adı o günlerde Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi olan büyük buluşma, dünya sanat tarihi literatüründe ‘Türk sanatı' terimini ve kavramını uluslararası düzeyde akademik çevrelere bilimsel olarak kabul ettirmek üzere düzenlenmişti.

Uluslararası Türk Sanatları Kongresi adıyla bu yıl 60'ıncı yaşına ulaşan kongre sürekliliği, katılım niteliği ve bilimsel değerlendirme ölçütleriyle büyük saygınlığa sahip. Bu süreçte Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun saygın müze ve üniversitelerinin de ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrenin 16'ncısı sergi, konser, temsil, kültürel gezi gibi çeşitli yan etkinliklerle Türk kültür ve sanatını dünyaya tanıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un Hacattepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde açılışını yaptığı, 3 Ekim'de başlayan kongre 3 gün sürecek, sunulan tebliğler de bildiri kitaplarında toplanacak.