Türk Sanayici Nükleer Tedarikçi Olma Yolunda

Ankara Sanayi Odası'nın önderliği ve koordinatörlüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Programı desteğiyle çalışmalarını sürdüren Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) üyesi sanayiciler, Rosatom Tedarikçi Sistem Eğitimi ile Akkuyu Nükleer Santralinin ihalelerine hazırlanıyor. ASO'nun yanısıra, İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odası'nın da içinde yeraldığı NÜKSAK'da bu şehirlerdeki sanayicilerin yanısıra Gaziantep ve Bursa illerinden toplam 53 sanayici bulunuyor.

ASO'da birincisi yapılan ve iki gün süren Rosatom Tedarikçi Sistemi Eğitimi 20 katılımcıyla gerçekleştirildi. Rosatom Akademi Eğitim Departmanı Başkanı Natalya Medvedeva ve Başkan Yardımcısı Maxim Balabanov başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen eğitim, belirli periyodlarla sürdürülecek. Eğitime, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Standardları Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi'nden de birer uzman katıldı.

Rosatom firmasının tedarik süreçleri ile ihale yöntemlerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı eğitimlerde, ihale duyurularının nasıl gerçekleştirildiği de katılımcılara aktarıldı. Rosatom katılımcılara ayrı bir eğitim daha vererek, kendi internet siteleri üzerinde kuracakları e-ticaret mekanizmasını da anlatacaklar.

Eğitim programının ardından Medvedeva ve Balabanov'la biraraya gelen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'deki imalat sanayi kapasitesinin Rus şirketlerle işbirliği yapabilecek nitelikte olduğunu vurguladı. Özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde iş yapmak isteyen çok sayıda sanayici olduğunu belirten Özdebir, “Rusya'daki ağır sanayi üretimini görme fırsatı buldum. Türk firmaları bu çok gelişmiş sanayiye, yüksek kaliteli üretimleriyle destek verebilirler. Bu eğitimlerle sanayicilerimiz ihale sürecinde ihtiyaç duyacakları tüm detaylara hakim olabilecekler. Bu süreçlerin sanayicimizin nükleer malzeme üretimi konusundaki kabiliyetlerinin artırılması için önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi. Medvedeva da, eğitimin verimli geçtiğini ve katılımcı firmaların ilgilerinin çok yüksek olduğunu vurguladı.