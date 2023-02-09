Türk sanayicisi ile deprem bölgesi arasında yardım köprüsü kuruldu

24 saat esaslı çalışan kriz masası; AFAD, Türk Kızılay ve diğer kurumlarla koordineli çalışarak, acil kalemlerde üretim yapan yerli ve yabancı üreticilerle temasa geçiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın talimatıyla kurulan kriz masasında, bakan yardımcılarının koordinasyonunda bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri ile Bakanlık yöneticileri yer alıyor. Kriz masası öncelikli olarak afet bölgesine yakın OSB'ler ve iş adamlarıyla irtibata geçti. Kriz masasının koordinasyon çalışmaları; tüm ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle, 24 saat esasıyla seferberlik halinde sürdürülüyor. Bu sayede paket su, hazır gıda, battaniye, ısıtıcı, giyim, jeneratör, iş makinesi, konteyner, forklift, hijyen seti gibi acil malzemeler, deprem ilk saatlerinde bölgeye en yakın noktalardan yola çıktı.

Yardım köprüsü

Kriz masası, depremin yaşandığı bölgede belediyeler ve sanayiciler arasında köprü kurarak çok sayıda mobil mutfak ve hazır yemek araçlarını ihtiyaç olan noktalara gönderdi. Arama kurtarma ekiplerinin kullandığı ekipmanlar uçaklarla sevk edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kriz masası, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşuna (OSBÜK) bağlı OSB'lerin ayni ve nakdi yardımlarını da AFAD ve Kızılay'a yönlendiriyor.

Yabancı kurtarma ekiplerinin bölgeye sevkleri

Türkiye'ye gelen yabancı ülke arama kurtarma ekipleri İstanbul'dan Adana Şakirpaşa Havalimanına ulaşırken, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Mersin Organize Sanayi Bölgesi ile il ve ilçe belediyelerinden 300'ün üzerinde otobüs ile tır hazır edildi. Otobüsler yabancı personeli, tırlar da kurtarma ekipmanlarını havalimanından deprem bölgesine sevk etti.

Ekipler, yetkinliklerine göre afet noktalarına gönderiliyor

Kriz masasının yaptığı çalışmalarla şu ana kadar; aralarında Azerbaycan, Rusya, Çin, İspanya, Japonya, İngiltere, Fransa, Pakistan, Hindistan Tayvan, Avusturya, Malezya'nın da bulunduğu 38 ülkeden gelen 2 bin 201 yabancı personel ekipmanlarıyla birlikte bölgeye ulaştırıldı. Adana Şakirpaşa Havalimanında AFAD ile Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Sanayi İl Müdürlüğü görevlileri iş birliğine gitti. Kurtarma ekipleri kabiliyet, ekipman ve yetkinliklerine göre sevk edildi.

Yardım seferberliği

Kriz masası; AFAD, KIZILAY ve diğer kurumların yeni ihtiyaçlarını bildirmelerinin hemen ardından istenilen malzemelerin üreticileriyle temasa geçti. Bu sayede tek seferde araç gereç ve ekipmana çok daha hızlı şekilde ulaşım sağlandı.

Konteyner yaşam merkezi

Bu arada, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç öncülüğünde, 40 meslek komitesi başkanının koordinasyonu ile deprem bölgesinde belirlenecek bir alanda Konteyner Yaşam Merkezi kurulması çalışmalarına başlandı. Merkezde; içerisinde yatak, mutfak, duş ve tuvalet bulunan, ısıtma sistemi olan 21 metrekarelik konteynerler oluşturulacak. Merkezde ayrıca, yemekhane, çocuk oyun parkı gibi sosyal bileşenler de yer alacak. Konteyner yaşam merkezinde 300 konteynerin konuşlandırılması planlanıyor. Üretimi tamamlanan konteynerler, ASO 2.ve 3. OSB'de bulunan sahaya getirilmeye başlandı.