Türk sanayisindeki ara ve aranan eleman ihtiyacına çözüm Ankara'da arandı

Ankara'da düzenlenen “Ara Eleman, Aranan Eleman Çalıştayı” ile Türk sanayi sektöründeki ara eleman ve aranan eleman ihtiyacının eksikliğine yönelik çözüm arandı.

Türk sanayisinde eleman gereksinimlerinin başında gelen ara eleman ve aranan eleman ihtiyacı doğrultusunda Kamu Personeli Derneği tarafından “Ara Eleman, Aranan Eleman Çalıştayı” yapıldı. Ankara Sanayi Odası (ASO) Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda kısa, orta ve uzun vadede personel sorunu hakkında ne gibi çalışmalar yapılabileceği tartışıldı. Çalıştayın ardından Kamu Personeli Derneği Başkanı Menderes Kandemir ve Kamu Personeli Derneği Genel Sekreteri Alpaslan Aslan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Türkiye'nin yapısı anlamında sorunlarının en büyüklerinden bir tanesi de ara eleman meselesi”

Ara eleman ve aranan eleman sorununu çözmek için bir çalıştay yapma ihtiyacı doğduğunu belirten Kandemir, “Ara Eleman, Aranan Eleman Çalıştayı ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi, daha doğrusu Türkiye'nin yapısı anlamında sorunlarının en büyüklerinden bir tanesi de ara eleman meselesi. Çünkü iş insanı büyümek istiyor. Daha fazla yatırım yapmak istiyor ama bu alanda çalışacak eleman bulamıyor, nitelikli eleman bulamıyor” diye konuştu.

“İş insanlarının problemi ise yetişmiş adam”

Öğrencilerin okullarından mezun olduktan sonra tecrübe edinme imkanı bulamadıklarını ifade eden Kamu Personeli Derneği Genel Sekreteri Alpaslan Aslan, “Burada sahadaki personeller, özellikle öğrencilerin istediği şu; staj yaparken iş ile ilgili çalışmak istiyorlar, mobbinge uğramak istemiyorlar. Tabiri caizse çay kahve getirmek istemiyorlar, tecrübe edinmek istiyorlar. İş insanlarının problemi ise yetişmiş adam. Yani bir siyasi tezgahını kullanacak bir operatör istiyorlar” dedi.