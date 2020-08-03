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Türk Silahlı Kuvvetleri bağlısı fırkateynler ve görevli personel Orta Akdeniz'de eğitim yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu’nun faaliyetleri kapsamında Orta Akdeniz’de görev yapan fırkateynlerin, fırkateynlerde konuşlu helikopter ve tim personellerinin 26-30 Temmuz’da çeşitli eğitimler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu'nun faaliyetleri kapsamında Orta Akdeniz'de görev yapan fırkateynlerin, fırkateynlerde konuşlu helikopter ve tim personellerinin 26-30 Temmuz'da çeşitli eğitimler gerçekleştirdiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Orta Akdeniz'de görev yapan Türk fırkateynleri ile fırkateynlerde konuşlu helikopterlerin, Sualtı Taarruz (SAT), Sualtı Savunma (SAS) ve Amfibi Hücum Timi personelinin, 26-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

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