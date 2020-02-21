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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Milli Takıma destek

2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D grubunda Türkiye-Hollanda arasında oynanan maça Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Harp Okulu öğrencileri ve komutanları tribünde yerlerini alarak milli takıma destek oldu.


2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D grubunda Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Hollanda Erkek Basketbol takımı arasında Ankara Spor Salonunda oynanan maçta tribünlerde renkli anlar yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri ve komutanları kendilerine ayrılan tribünde Milli Takıma destek verdi.


Askerlerin coşkulu desteği bütün salonu etkiledi.

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