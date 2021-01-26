Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Rasulaynlı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Suriye’nin Rasulayn kentindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Suriye'nin Rasulayn kentindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldığını açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızca, Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'a bağlı köylerde ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldı” ifadelerine yer verildi.