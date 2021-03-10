Türk Silahlı Kuvvetlerinden terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sonucunda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat bulunarak imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak kuzeyinde kahraman komandolarımız tarafından etkili operasyonlar icra edilmeye, her taşın altına bakılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda 1 adet RPG-7 roketatar, 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet 6'lı bomba atar, 1 kilogram amonyum nitrat, 3 adet mayın, 2 adet el bombası, bin adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 500 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 150 adet 12,7 mm Doçka uçaksavar mühimmatı, 30 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 40 adet şarjör, 2 adet gece görüş dürbünü, 1 adet termal silah dürbünü, 2 adet keskin nişancı dürbünü, 4 adet el dürbünü ele geçirildi” denildi.