Türk-Somalili kardeşliğinin en anlamlı gecesi

Ankara'da Somali ve Türk vatandaşları arasında kaynaşma ve dayanışma programı düzenlendi. Guuled Real State şirketi tarafından düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Somalili gençler kendi kültürlerine uygun halk oyunlarını ve kendi elleriyle yaptıkları yöresel yiyecekleri sergiledi.

Başkentte renkli görüntülere ev sahipliği yapan, Somali ve Türk vatandaşlarının kaynaşmasına yönelik bir program gerçekleştirildi. Etkinlik dua edilerek başladı, ardından Türkiye ve Somali'nin milli marşları çalındı. Çok sayıda konuşmacı kürsüye davet edilerek, günün anlamına yönelik konuşma yaptı. Somalili gençler ise kendi kültürel yemeklerinin sergilendiği masa hazırladı ve halk oyunu oynayarak renkli görüntüler ortaya çıkardı.

"Somali'nin en zor döneminde Türkiye yanında oldu"

Program Koordinatörü Abdiwali Ali Ibrahim Türk-Somali ilişkilerine yönelik anlamlı bir konuşma yaptı. Koordinatör Ali İbrahim, “Bugün Türkiye-Somali Dayanışma programı düzenledik. Bu program Somali'de yatırım yapan Guuled Real State şirketi tarafından düzenlendi. Bu programın hedefi şu; artık Somalililer Türkiye'ye gelmeye çalışıyorlar ve geliyorlar. Ticaret yapıyorlar, ev alıyorlar, bunun için Somalili insanlarımız için ve Türkiye'deki halkının kaynaşmaları için böyle bir program yapmayı düşündük. Türkiye'nin kültürünü, Türkiye'nin hassasiyetini ve Türkiye'nin insanlarını anlatmak ve ona göre Somalililerin davranış biçimi kazanmalarını istiyoruz. Türkiye ile Somali'nin Osmanlı döneminden beri ilişkileri vardı. Osmanlı'nın açtığı su kuyuları, camiler vardı. Osmanlı ve Somali bu ilişkide Cumhuriyetin kuruluşu ile ilişkiler zayıfladı. 2011'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye gelişiyle başlayan bu ilişki devam ediyor. Somalililer Türkleri çok seviyor. Somali'nin en kötü döneminde Afrika'nın en çılgın kuraklığı yaşandı. Somali'ye yardım eli uzatan tek ülke Türkiye oldu. Ne Afrika ülkeleri Somali'ye yardım edebildi ne de kardeş bildiğimiz Arap ülkeleri Somali'ye yardım edebildi. Ne de komşu ülkeler yardım edebildi. Ayrıca Türkiye, Somali'nin iç siyasetine karışmamayı başardı ve bu yüzden Somalililer Türkleri daha çok seviyor” dedi.

Hekimden duygulandıran konuşma

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor Zeynep Kaplan ise, “Bizi bu geceye davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bundan yaklaşık 3 ay önce poliklinikte hasta bakarken bir hasta ile karşılaştım. O kadar çaresiz bakışlarla bana baktı ki zaten yabancı bir ülkeden geldiğini anlamıştım. Muayene sırası bitmişti ve benden rica etti ve muayeneye aldım. Çok acı bir tablo ile karşılaştım, yaklaşık olarak 20 yılı geçkindir çene kitlesi mevcuttu ve Türkiye'de birçok yere başvurmuştu ama ameliyatı yapılamama kararı almıştı. Bu hastayı ameliyata aldık, bir iki ay kadar misafir ettik. Somali'den gelen hastanın bir kadın olması çaresiz bir şekilde yaşamasını devam ettirmeye çalışması beni çok etkilemişti. Yalnız dilini bilmediği ülkede şifa bulmaya gelen hastayla iletişim dahi kuramıyordum. Ben bir hekim olarak bu çaresiz insanların yanında olmalıyız ve ben Somalililerin yanında olacağım” diye konuştu.

"Hep onlarla beraberiz"

İş adamı Ünver Şahin de “Somalili kardeşlerimizle iki yıldır beraberiz. Bugün özel bir gün, bu arkadaşlarımızın misafirlerini ağırlıyoruz. Aynı zamanda onlara daire veriyoruz, kültürel toplantılarında hep beraber oluyoruz. Bunlarla beraber olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Türkler bizi biz de onları seviyoruz”

Somalili iş adamı Abdulfettah Şef Hüseyin Ahmet ise, “Türkiye'de 2017'de Somalili iş adamlarıyla birlikte şirket kurduk. İstanbul'da, Ankara'da kendi firmalarımızla gayrimenkul, yurt dışı ihracat ithalatla ilgileniyoruz. Her 3 ayda bir program yapıyoruz. Somali ve Türkiye milletleri arasında kaynaşma ve kültür programları yaptık. Türkiye milletleri bize çok iyilik yapıyorlar bizi seviyorlar biz de onları seviyoruz” şeklinde konuştu.