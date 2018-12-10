Türk Tarih Kurumu 3. Osmaniye Kitap Fuarı'nda

Kitap Fuarı 7 Aralık Cuma günü düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, ''Türk Tarih Kurumu olarak mücadelemizi sürdürüyoruz ve elimizdeki bütün belgelerle bilimsel ve kültürel sahadayız'' dedi.

Kitap Fuarı 7 Aralık Cuma günü düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Fuarın açılışına Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Osmaniye Masal Park fuar alanında düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda Türk tarihine ve tarihin kazandırdığı kahramanlara yönelik iftira ve propaganda çalışmalarının yoğunlaştığına dikkat çekti. Prof. Dr. Kırpık, ''Elimizdeki binlerce belgeye rağmen 'Malazgirt Savaşı yoktur' diye, kitaplar, makaleler yazıldı. Bir diğer örnek, Fatih Sultan Mehmet üzerine iftiralar atıldı. İstanbul'un fethine ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatına dair binlerce belgeye rağmen, tarih boyunca bu yolda şehit olan on binlerce askerimize iftiralar atılmaya kalkışıldı. Tarih biliminin apaçık ortaya koyduğu belgelere rağmen bunlar yapıldı. Bunlara karşı Türk Tarih Kurumu olarak mücadelemizi sürdürüyoruz ve elimizdeki bütün belgelerle bilimsel ve kültürel sahadayız'' ifadelerini kullandı.

Türk tarihinde mihenk taşı olan olaylar ve kahramanlar bulunduğunu, Türk tarihindeki en önemli olaylardan birinin de Malazgirt Muharebesi olduğunu söyleyen Kırpık, Orta Asya'dan Anadolu'ya geçiş sırasında verilen bu savaşın dünyayı değiştirecek sonuçlar doğurduğunu ifade ederek, bu savaştan sonra dünyanın kilit noktası sayılacak bir coğrafyanın kapılarının Türklere açıldığını kaydetti.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ise ''İlimizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunacağına inancımız tamdır. Bu fuarın oluşmasında emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere tüm herkese teşekkür ediyorum'' şeklide konuştu.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara da belediyelerin görevinin kentlerin alt ve üst yapılarını yapmaktan ibaret olmadığını dile getirerek, "Belediyelerin, şehirlerin geleceğine de hizmet vermekle ilgili bir mükellefiyeti var. Bütün illerimizde çok önem verilen kitap fuarları açılıyor. Yayın kuruluşları fuarların oluşmasına destek veriyorlar. Yazarları, kitapları insanlarımızla buluşturuyorlar. Okumayan insan bilemez, bilmeyen insan anlayamaz, anlamayan insan duyduklarına inanır ve onları gerçek gibi başkalarına anlatır. Ama okuyan insan anlar, bilir ve toplum içinde sözü anlaşılan, sözüne değer verilen insan haline gelir'' açıklamasında bulundu.

Protokol konuşmalarının ardından 180 yayınevinin bulunduğu fuar ziyarete açıldı. 150'ye yakın yazarın kitaplarını imzalayacağı, 27 söyleşinin düzenleneceği fuar, 16 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek. 76 numaralı sergiliğiyle fuarda ilk kez yer alan Türk Tarih Kurumunun Atatürk'ün Hatıra Defteri, Türk Mitolojisi, Osmanlı Belgelerinin Dili, Göktürkler, Şamanizm, Tarih Araştırmalarında Usul, Selçuklu Devletleri Tarihi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Yüz Fıkra Yüz Tarih gibi klasikleşmiş eserlerinin yanı sıra yeni yayınları da yüzde 50 indirimli olarak okura sunulacak. Fuar kapsamında, 11 Aralık Salı günü 'Türk Tarihinin Meseleleri ve Mîsâk-ı Millî' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.